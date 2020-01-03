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أخبار العالم

اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت وسائل إعلام محلية عراقية اللقطات الأولى لاستهداف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والرجل الثاني في مليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.

وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.

وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.
اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور
اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور
اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور
اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور
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