اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور

We can now confirm that USA alongside with Arab allies successfully assassinated #Qassem Soleimani ( #Iran IRGC ) and Abu Mahdi Muhandis( #iraq).



It was a DOD operation. Esper will make a statement soon..



Game over #Iran ..you wana play..game is on.#امجد_طه #قاسم_سليماني pic.twitter.com/4tUzyP0ta2 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 3, 2020

نشرت وسائل إعلام محلية عراقية اللقطات الأولى لاستهداف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والرجل الثاني في مليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وأوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.