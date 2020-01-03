بانتظار تحليل DNA.. أول تعليق من البنتاجون حول مقتل قاسم سليماني في العراق

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والرجل الثاني في مليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي إثر الغارة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ كاتشويا في الساعات الأولى من فجر الجمعة.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.



وأفادت قناة "السومرية" العراقية، بأن السلطات العراقية أغلقت مطار بغداد الدولي وتوقفت الملاحة الجوية بعد سقوط الصواريخ.



وقالت القناة العراقية إن الصواريخ سقطت بالقرب من موقع مشترك للقوات الأمريكية وقوات مكافحة الإرهاب جنوبي مطار بغداد.