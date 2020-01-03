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منوعات

مايكل بولس | تعرف على رجل الأعمال اللبناني خطيب ابنة الرئيس الأمريكي

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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صدي البلد
خطف شاب لبناني الأصل يدعى مايكل بولس، قلب تيفاني الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن المقرر أن تقام مراسم الخطوبة يوم 11 يناير الحالي.

وحددت عائلتا ترامب وبولس مكان حفل الخطوبة في منتجع ماراجو الفاخر الذي يملكه ترامب بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت تيفاني قابلت بولس لأول مرة في نادٍ ليلي في جزيرة "ميكونوس" باليونان تملكه النجمة الأمريكية الشهيرة ليندسي لوهان، وفقًا لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية.

وكان بولس يدرس في مدرسة للنخبة في نيجيريا قبل أن ينتقل إلى لندن من أجل إكمال دراسته، فيما يعمل شقيقه فارس كممثل ومغني راب.

ويبلغ بولس من العمر 25 عاما، ويحمل 4 جنسيات بينها الأمريكية، وينحدر من أسرة لبنانية ثرية أسست شركة "بولس للمشاريع" ومجموعة شركات "SCOA".

ويذكر أن تيفاني التي تبلغ السادسة والعشرين من العمر هي ابنة ترامب الصغرى من زوجته السابقة مارلا مابلز ودرست علم الاجتماع في جامعة بنسلفانيا.

أما مايكل فوالده مسعد بولس فهو رجل أعمال ثري ومغترب لبناني وله شركات عديدة متخصصة في بيع السيارات ومعدات التجزئة والبناء.

وكان مايكل احتفل مع أسرة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بعيد الميلاد الأخير بينما احتفل مع خطيبته برأس السنة الجديدة في منتجع ترامب مارالاغوا.

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