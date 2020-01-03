بـ رذاذ الفلفل ... شرطي يهدد نائب في البرلمان الصينى .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو عن شرطي يهدد نائب في البرلمان برشه برذاذ الفلفل في هونغ كونج.



هددت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج، النائب تيد هوي شي فونج، العضو في الحزب الديمقراطي برشه برذاذ الفلفل السائل.



ودعا النائب الشرطي بالبقاء هادئا وألا يستعمل المادة الحارقة. وقد شهدت هونج كونغ تجمعا حاشدا لمتظاهرين، انتهى بإيقافات جماعية وصدامات بين عناصر الشرطة والمحتجين.



وقد تجددت أول أمس الأربعاء المظاهرات في هونج كونج، حدثت خلالها عمليات اعتقال من الشرطة للمتظاهرين الذين يخرجون في احتجاجات متواصلة منذ أشهر ضد النفوذ الصيني في المدينة الدولة ذات الوضع الخاص التي كانت تابعة لبريطانيا لمدة 99 سنة، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا، الأمريكية.



قام المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونج كونج بمسيرة عبر مراكز التسوق المزينة بأعياد الميلاد أول أمس الأربعاء، في استمرارٍ للمظاهرات رغم حلول أوقات الاحتفالات بالكريسماس وأعياد الميلاد.





