وكيل صحة القليوبية يتفقد المستشفيات للاطمئنان على الخدمة الطبية.. صور

قام الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يرافقه لجنة من المديرية بتفقد عدد من المستشفيات للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.



وشملت جولة وكيل الوزارة المرور على كل من مستشفى بهتيم العام و مستشفى أبو المنجا المركزي ومستشفى طوخ المركزى ثم مستشفى حميات طوخ للتأكد من تطبيق آليات رفع درجة الاستعداد القصوى بهذه المستشفيات تزامنا مع احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة.



كما تفقدت اللجنة أقسام الاستقبال والطوارئ وتم التأكد من توافر الأدوية الطوارئ وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض كما تم المرور علي الأقسام الداخلية بالمستشفيات والحضانات والرعاية المركزة وتفقد المرضى والاستماع إلى شكواهم ووجه وكيل الوزارة بسرعة حل أي مشاكل أو معوقات تخص المرضى.



ضمت اللجنة كل من حمدي عيد مدير إدارة التفتيش المالي والإداري والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطوارئ بالقليوبية والدكتور محمد الحسينى مسؤول الأطفال المبتسرين والدكتور محمد وهدان مسؤول بنوك الدم.