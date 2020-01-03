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أخبار العالم

رأس حربة إيران.. من هو قاسم سليمانى؟ ولماذا انقسم رأى المغردين حول هويته؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصًا تويتر إلى قسمين بعد مقتل قاسم سليمانى الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس بعد اغتياله صباح اليوم الجمعة بضربة أمريكية استهدفته أثناء تواجده قرب مطار بغداد بالعراق ، حيث رأى البعض أنه شهيد ودعوا للانتقام من القوات المسئولة عن اغتياله ورأى البعض الآخر أنه إرهابى ويده ملطخة بدماء الكثير، ولذلك لنعرف من هو قاسم سليمانى.

قاسم سليمانى هو جنرال إيرانى وقائد فيلق القدس وهى فرقة مسئولة عن العمليات السرية خارج الحدود الإقليمية ولقب ب"رأس حربة إيران"، كان سليماني نشطا في العديد من الصراعات في بقية أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا حيث قام بدعم قوات الجيش السوري خلال الحرب الأهلية السورية عام 2012 ، كما ساعد سليماني في قيادة قوات الحكومة العراقية والحشد الشعبى فى العراق والشام ،سليماني هو الزعيم والمعماري الرئيسي للجناح العسكري لحزب الله الشيعي اللبناني منذ تعيينه قائدا لفيلق القدس .

صنفته الولايات المتحدة على أنه داعم للإرهاب كما أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن سليماني والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس مدرجون على قائمة الإرهاب .

جدير بالذكر أنه فى صباح اليوم الجمعة تم اغتيال سليمانى ببغداد من قِبل القوات الأمريكية وتلى بيان من وزارة الدفاع الأمريكية يؤكّد أن «الجيش وبناء على تعليمات الرئيس قتل قاسم سليماني وذلك كإجراءٍ دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج» مُحملًا فيلق القدس المسؤولية عن مقتلِ مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف؛ فيما قال البيت الأبيض «إنَّ سليماني كان يُخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين والجيش الأمريكي بالعراق والمنطقة.» ، ويذكر أن إغتيال سليمانى جاء بعد 3 أيام من هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.



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