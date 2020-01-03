أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة .





وكشف "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، عن سقوط أمطار غزيرة وشبورة كثيفة على مناطق شمال الدلتا، والسواحل الشمالية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 4 : 5 درجات مئوية.





وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى إحتمالية كبيرة لسقوط أمطار على القاهرة خلال 48 ساعة القادمة، وذلك للانخفاض الشديد فى درجات الحرارة والنشاط المكثف للرياح.





ولفت "شاهي "، إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيزيد من شعورنا ببرودة الطقس، وسيقلل الرؤية على الطرق فى بعض الجهات نتيجة لإثارة الرمال والأتربة على الأراضى الصحراوية .



