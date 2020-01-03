قائد فيلق القدس الإيرانى..هل تنبأ خامنئي باغتيال قاسم سليماني؟ وماذا قال له؟

اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم، الجمعة، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بواسطة صواريخ أطلقتها طائرة من دون طيار، أثناء خروجه من مطار بغداد، وهو ما أسفر عن مقتل سليماني برفقة 9 آخرين.





ويبدو أن اغتيال سليماني جاء تحقيقا لتوقعات المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي قالها لقاسم سليماني، مطلع عام 2019.





ففي مارس 2019 منح المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وسام "ذو الفقار"، أعلى الأوسمة العسكرية الإيرانية، إلى اللواء قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، الذي أشرف على العمليات الإيرانية العسكرية في سوريا والعراق.





وقال خامنئي إن "الجهاد في سبيل الله لا يقارن بالمكافآت المادية الدنيوية"، مضيفا: "ما لدينا من أمور، سواء التعبير عن الشكر لغويا أو عمليا، بواسطة الأوسمة أو الدرجات التي نمنحها، هي أمور يمكن ملاحظتها من حيث الحسابات المادية للعالم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.





وتابع خامنئي: "لكنها ليست جديرة بالذكر من حيث الحسابات المعنوية والإلهية، الحمد لله لقد سعيتم جميعا لتحقيق هذه البطولات، الحمد لله أنّه مَنَّ بالتوفيق على أخينا العزيز هذا، السيد سليماني، فقد عرض حياته للخطر مرات ومرات عديدة في مواجهة هجمات الاعداء، وجاهد في سبيل الله ولله ومخلصا لله".





وأعرب خامنئي عن تمنياته لسليماني بنيل "الشهادة"، قائلا: "إن شاء الله يمنحه أجره ويتفضل عليه بحياة سعيدة وتكون عاقبته الشهادة، طبعا ليس الآن، فالجمهورية الإسلامية بحاجة إليه لسنوات عديدة، لكن في النهاية، إن شاء الله تنال الشهادة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني، اليوم الجمعة.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.





وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



