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رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام طنطا في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نادي طنطا فى الجولة الـ12 للدوري الممتاز باستاد غزل المحلة .

وتقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأحد حيث يتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز على أبناء السيد البدوي لمواصلة مسيرة الانتصارات التى عاد لها الفريق عقب التغلب على أسوان أمس بثنائية مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو .

ويعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أزمة فى خط وسط الفريق المدافع عندما يلتقى طنطا فى الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك لجهود نجميه الدولى المصري طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى لاعبي خط الوسط المدافع الأساسيين فى جميع المباريات بعد تعرض الأول للطرد فى لقاء أسوان أمس وحصول الثانى على الإنذار الثالث فى نفس اللقاء .

ويحاول الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك توفير بديلا لطارق حامد وفرجانى ساسى فى مواجهة طنطا من بين الثلاثى محمد حسن لاعبى الارتكاز وإبراهيم يوسف أوباما لاعب الوسط المهاجم والذى لعب فى نفس المركز نهاية الموسم الماضى بجوار طارق حامد فى عهد السويسري جروس المدير الفنى السابق للفريق عقب تعرض ساسى لإصابة قوية فى الكاحل بلقاء حسنية أغادير بدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الموسم الماضى.
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