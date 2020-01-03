موعد مباراة الزمالك أمام طنطا في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نادي طنطا فى الجولة الـ12 للدوري الممتاز باستاد غزل المحلة .





وتقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأحد حيث يتطلع الفريق الأبيض لتحقيق الفوز على أبناء السيد البدوي لمواصلة مسيرة الانتصارات التى عاد لها الفريق عقب التغلب على أسوان أمس بثنائية مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو .





ويعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أزمة فى خط وسط الفريق المدافع عندما يلتقى طنطا فى الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.





ويفتقد الزمالك لجهود نجميه الدولى المصري طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى لاعبي خط الوسط المدافع الأساسيين فى جميع المباريات بعد تعرض الأول للطرد فى لقاء أسوان أمس وحصول الثانى على الإنذار الثالث فى نفس اللقاء .



