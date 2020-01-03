أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.. قبلة لجذب صناع الأفلام السينمائية.. وجاذبة لمنتجي الأفلام الوثائقية.. صور

محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والمشتى العالمى والتى تجذب إليها العاشقين والمحبين من مختلف دول العالم ومن كافة الجنسيات للاستمتاع بالطبيعة الخلابة الساحرة والشمس المشرقة والطقس الجاف والجو الدافئ والجزر النيلية والمحميات الطبيعية ، بجانب صفاء ونقاء مياه النيل لتصل عروس الجنوب إلى العالمية بمقوماتها الفريدة.





وفى هذا الإطار تستعرض " صدى البلد " اهتمام صناع السينما ومنتجى الأفلام السينمائية والمسلسلات إلى تصوير أفلامهم ومسلسلاتهم فيها منذ أن كانت أفلام الأبيض والأسود هى السائدة وحتى الآن.





وتتم الاستعانة بالمناظر الطبيعية والجمالية بأسوان في العديد من الأفلام السينمائية والتسجيلية، بجانب ما يتم تصويره من الأغانى القديمة والحديثة للمطربين والفنانين المصريين والعرب، كما يحرص كبار الشخصيات العامة والرياضية، والفنانين على زيارة نيل أسوان خلال أى زيارة لهم لأسوان للاستمتاع بالطبيعة الهادئة وسط الجزر النيلية والشلالات المائية.





وخلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2019 شهدت أسوان قيام الفنانة منة فضالى بتصوير مشاهد لمسلسل "رحيل زهرة"، كما حرصت الفنانة حنان مطاوع على اصطحاب أسرتها معها فى تصوير مشاهدها فى مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان " من أجل طفلتها، وشاركت حنان جمهورها بصورة لها مع زوجها المخرج المسرحى أمير وابنتها أماليا .





كما قام فريق مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى بتصوير المشاهد الخارجية بأسوان حيث إستغرق التصوير 12 يومًا، جمعت كل من أحمد صلاح حسنى وإسلام جمال ونسرين طافش وجميل برسوم وميريهان حسين، وآخرون، وصور المخرج أحمد سمير فرج ما يقرب من 250 مشهدًا خلال السفر إلى أسوان، بما يعادل 20 مشهدًا يوميًا .





بينما يستعد النجم أحمد رزق للسفر إلى مدينة أسوان خلال الأيام القادمة لتصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "بخط الإيد" .





ويؤكد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان خيرى محمد قائلًاً : أن عاصمة الشباب الإفريقى أصبحت قبلة الأعمال الدرامية والسينمائية لصناعة المسلسلات والأفلام وهو الذى يساهم فى الترويج السياحى لمحافظة أسوان، وهو الأمر الذى تحقق مع مسلسل "جراند أوتيل" والذى تم عرضه فى الموسم السياحى الشتوى 2016 /2017، إضافة إلى العوامل التشجيعية الأخرى للسياحة فى أسوان.





وقال إن اهتمام منتجى المسلسلات والأفلام السينمائية وأيضًا التسجيلية بتصوير وتسجيل حلقات أو مشاهد من أسوان ليس بغريب على عروس المشاتى، فإن أسوان حباها الله بمميزات عديدة ومقومات لا محدودة وهى تجذب كل من يرى البانوراما الجمالية التى رسمها الخالق بعناية فائقة سواء فى صور أو مشاهد فيديو دون أى مقدمات لتنفيذ مثل هذه الأنشطة التى لا تحتاج إلى مجهود فالطبيعة الخلابة والجزر وغيرها تمثل خلفيات هامة للمسلسلات والأفلام ليستعينوا بها وتساهم بشكل مباشر فى إنجاح العمل الفنى أو الدرامى.





وأضاف أن ذلك يساهم فى الوقت نفسه فى زيادة السياحة الفنية التى تعتبر من أهم السياحات فى الفترة الحالية للترويج الجيد لأسوان بوابة مصر نحو أفريقيا تضاف إلى السياحات الأخرى كالثقافية والأثرية والترفيهية والعلاجية ، بجانب سياحة الصيد والسفارى.





ونجد أن من أشهر الأفلام التي تم تصويرها بأسوان فيلم "أنت حبيبي" بطولة فريد الأطرش وشادية وهند رستم من إنتاج عام 1957، وفيلم "الحقيقة العارية" بطولة ماجدة الصباحي وإيهاب نافع من إنتاج عام 1963، وفيلم "مافيا" بطولة أحمد السقا ومنى زكي ومصطفى شعبان الذي أنتج عام 2002، كما تم أيضًا تصوير بعض المشاهد من فيلم "آخر ديك في مصر" للفنان محمد رمضان، بجانب تصوير حلقات المسلسل العربى "جراند أوتيل" التى تم تصوير معظمها بفندق "كتراكت"، بجانب مسلسل "المغنى" للفنان محمد منير، وهذه المسلسلات تم عرضها في شهر رمضان الماضى. كما تم تصوير مسلسل "لمعى القط " بطولة محمد إمام، وحسن حسنى، ومحمد سلام، وعمر متولى، وسليمان عيد، وتارا عماد ، ومن تأليف حازم الحديدى ، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج تامر مرسى وهو أحد مسلسلات رمضان 2017 التى اختارت مدينة أسوان جزءًا من مشاهد حلقاتها.





وتم أيضًا تصوير مسلسل "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى، منة شلبى، سيد رجب، أحمد كمال، سلوى محمد على ، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، وهالة الزغندى، وإنتاج العدل جروب، أيضًا أحد مسلسلات رمضان 2017 التى اختارت مدينة أسوان جزءًا من مشاهد حلقاتها.





وتم فى نفس الوقت تصوير مسلسل "الحالة ج" وهو أيضًا أحد مسلسلات رمضان 2017 التى اختارت مدينة أسوان جزءًا من مشاهد حلقاتها، بطولة حورية فرغلى، وأحمد زاهر، وإيناس كامل، وطارق عبد العزيز، وياسر على ماهر، ومحمد يونس، ومحمد جلال عبد القوى، ومن تأليف فايز رشوان.





ومنذ عام 1960 اكتسبت مدينة أسوان أهمية استراتيجية كبرى بعد بناء السد العالي فيها، وخلفه بحيرة ناصر التى تعتبر من أكبر البحيرات الصناعية التي يتجمع فيها مخزون مصر من مياه الفيضانات للاستعانة بها في جميع أغراض الحياة، كما تعد هذه البحيرة من أهم مصايد الأسماك في مصر، كما أن السد العالي هو المسئول عن توليد الكهرباء. وتمتلك أسوان العديد من المواقع الأثرية في أسوان مثل متحف النوبة، ومتحف النيل، وجزيرة فيلة بمعابدها الشامخة، ومعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، ومعابد كلابشة وكوم أمبو وإدفو، بجانب المسلة الناقصة وجزيرة النباتات وحديقة فريال التاريخية، علاوة على السد العالى ورمز الصداقة.





ولهذا فلم يقتصر تمتع أسوان بكافة هذه المقومات على جذب منتجى السينما والدراما المصرية فقط بل تعتبر محطة أنظار العالم حيث يأتى إليها السائحون من مختلف الدول الأجنبية للاستمتاع بزيارتها وقضاء أوقات ممتعة بين سحر الطبيعة على صفحة النيل الخالد.





فهناك وفود تصوير أجنبية تزور أسوان ويحرص عدد كبير من زوار أسوان أيضا محليًا وعربيًا ودوليًا، على التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية التى تجسد جمال المكان، وامتد الأمر إلى قيام مجموعة من شركات الإنتاج بإعداد حلقات تليفزيونية ودرامية وأفلام وثائقية وسينمائية داخل مدينة أسوان باعتبارها من أجمل المدن على مستوى العالم.





ووصل الحال إلى قيام عدد من الفنانين بعقد زفافهم داخل الفنادق التاريخية مثل فندق " كتراكت " ومنهم كنده علوش وعمرو يوسف، و إبنة الفنانة صفاء ابو السعود ، واعتبر البعض أن الدراما سبب رئيسى فى انتعاش السياحة فى أسوان مثلما فعلت الدراما فى تركيا.





ومن الدراما المحلية إلى الدولية حيث اختار على سبيل المثال المخرج البريطانى الشهير ريدلى سكوت تصوير جزء من مشاهد فيلم "الخروج ملوك وآلهة" داخل مدن أسوان وأبوسمبل وكوم أمبو، وهو ما جلب ملايين الدولارات إلى مصر وإبراز المقاصد السياحية فى مصر ضمن مشاهد الدراما العالمية.



