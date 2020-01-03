6 خطوات صحية.. كيف تحمي نفسك من مرض السكر ؟

لم يعد مرض السكر يصيب كبار السن فقط بل أصبح مرض العصر وشائع بنسبة كبيرة بين الشباب ، وتزيد فرص الاصابة بمرض السكر إذا كان هناك شخص في الأسرة يعاني من نفس المرض كالأب أو الأم.



نصح موقع health24 بمجموعة من النصائح التي قد تحميك من الإصابة بمرض السكر خاصة لدي الشباب في سن صغير وهي:



1_ اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف مثل تناول كل الخضروات الورقية وكذلك الفواكه.



2_ التقليل من تناول الكربوهيدرات مثل الأرز والمكرونة والخبز، وتناولها باعتدال والابتعاد تماما عن تناولها ليلا .



3_ تقليل السكريات سواء السكر في المشروبات اليومية او الحلويات و الشيكولاتة



4_ الحفاظ علي ضغط الدم ليكون منتظما ، فعادة ما يرتبط السكر والضغط معا .



5_ ممارسة الرياضة هامة للحماسة من العديد من الأمراض منها السكر والسمنة، لذا يفضل المشي يوميا لمدة نصف ساعة او ممارسة السباحة أو الركض أو ممارسة التمارين الرياضية في الجيم.



6_تجنب تماما الوزن الزائد، فالسمنة وزيادة نسبة الدهون في الجسم هي احد اهم الاسباب الرئيسية التي تسبب الاصابة بمرض السكر .