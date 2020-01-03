بأسلوبي التسلق وكسر القفل.. ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المحلات بالقاهرة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المحلات التجارية .





وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع ابراهيم اللقاني دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين بحوزتهما مقص " حديدي " وعدد 10 قطع أدوات منزلية " أواني طعام " مجهولي المصدر





وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل مطعم كائن فى شارع رمسيس دائرة القسم بأسلوب " التسلق " ، باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة .





وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوبي "التسلق , كسر القفل " باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما ، واعترفا بارتكابهما حادثي سرقة.



