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حوادث

بأسلوبي التسلق وكسر القفل.. ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المحلات بالقاهرة

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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محمد صبري
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة المحلات التجارية .

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع ابراهيم اللقاني دائرة القسم تمكن من ضبط عاطلين بحوزتهما مقص " حديدي " وعدد 10 قطع أدوات منزلية " أواني طعام " مجهولي المصدر 

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات ، اعترفا بسرقتها من داخل مطعم كائن فى شارع رمسيس دائرة القسم بأسلوب " التسلق " ، باستدعائه تعرف علي المضبوطات واتهمهما بالسرقة .

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحال التجارية بأسلوبي "التسلق , كسر القفل " باستخدام المقص الحديدي المضبوط بحوزتهما ، واعترفا بارتكابهما حادثي سرقة.

باستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق , وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري وضبط باقي المسروقات .
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