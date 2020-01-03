محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب وخدمة العملاء المطور بخزان مياه غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مركز التدريب وخدمة العملاء المطور التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بخزان مياه غرب أسيوط للوقوف على سير العمل وتلبية احتياجات المواطنين من خلال الخدمة المميكنة بمركز خدمة العملاء وذلك ضمن خطة الدولة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين تيسيرًا عليهم وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومحمد البشير رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المتابعة الميدانية.





وتفقد "سعد"، أقسام المركز وإدارة الخط الساخن واستفسر عن طريقة تقديم الخدمة وعدد المواطنين الستفيدين من الخدمة وخط سير الشكوى المقدمة واستمع إلى شرح من رئيس الشركة عن المركز الذي يتضمن أقسام للتدريب وخدمة العملاء والخط ساخن ويخدم حوالي 10 آلاف مواطن من سكان قرى مركز أسيوط وشرق وغرب مدينة أسيوط وتم عرض توضيحي بكيفية تلقي الشكاوي والبلاغات عن طريق التليفون بالخط الساخن وكذا الخدمات التي يقدمها المركز النموذجي وقياس مدي تقديم الخدمة للمواطنين من خلال خدمة العملاء.





وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين فضلًا عن التدريب العاملين الذى من شأنه رفع مستوى الأداء والكفاءة في العمل من خلال التدريب للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري لجميع العاملين بالشركة مما ينعكس بالإيجاب على أدائهم الوظيفي ويمكنهم من الارتقاء بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وإنهائها بصورة ميسرة في مكان واحد بالإضافة إلى تلقى شكوى المواطنين عن طريق الخط الساحن والتعامل معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية.



