شفيق ياراجل.. حكاية حسن عابدين من درب الهوي إلى زيارة قبر الرسول وصداقة الشعراوي

تعتبر عائلة عابدين بقرية تزمنت الشرقية فى بنى سويف من أكبر عائلات مصر حيث قامت العائلة بتعليم أبنائها والذين تولوا مناصب قيادية في الدولة.





ويعتبر سيد أحمد عابدين مؤسس عائلة عابدين فى بنى سويف، بعد أن استقر بها وأنجب أربعة من الأولاد تولوا مناصب مهمة فى وقتها، كان منهم عبدالحميد عابدين الذى كان ضابطا بالشرطة فى عهد الخديو إسماعيل، فقام بردم البرك والمستنقعات التى كانت تحدث فى القرية بعد فيضان النيل، كما كان حلقة الوصل بين البلد والقاهرة لقلة المواصلات فى وقتها، وكان أخوه حسن بك عابدين من أشهر التجار فى بنى سويف فى وقتها، حيث عمل بالتجارة وأوقف جزءا منها للأوقاف المصرية وكان محمد بدران عابدين من علماء الأزهر الشريف.





ومن أشهر ابناء العائلة اللواء أحمد زكي عابدين الذى عمل محافظا لكفر الشيخ وقبلها محافظا لبنى سويف ووزيرا التنمية المحلية ثم رئيسا للعاصمة الادارية الجديدة، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر، ومن أوائل الذين عبروا قناة السويس، حيث كان من كبار ضباط سلاح المهندسين، الذى قام بإزالة 11 ألف لغم من أمام القوات المصرية أثناء تقدم القوات داخل سيناء.





ومن أعلام العائلة كمال عابدين الذى تولى رئاسة المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، وهو مؤسس مشروع تكافل مهندسى مصر، وكان بطلا فى السباحة وألعاب القوى الكابتن بكري عابدين مدرب فريق بنى سويف الرياضى ومدير عام الشباب والرياضة، والذى كان له الفضل فى تقديم نجوم كبار فى كرة القدم خاصة لأندية الأهلي الزمالك .





وتفتخر العائلة بأن الفنان الراحل حسن عابدين من أبناء العائلة، فوالده الحاج عبدالوهاب عابدين كان عين أعيان بنى سويف، وكان يهتم فى نفس الوقت بأمور الثقافة والفكر والسياسة، فيعقد صالونا سياسيا وثقافيا كل خميس فى القرية، ومن أبناء العائلة فى المحافظة أيضا الكاتب والاعلامى الدكتور شوقى السباعى عابدين كبير المذيعين بالقناة السابعة.





قدمت العائلة الكثير من رجالها فداء للوطن، وتتذكر بكل فخر ابنها ممدوح أمين عابدين الذى استشهد فى مظاهرات للطلاب عام 1949 ضد الاحتلال الإنجليزى وحكم الملك فاروق، وكان ممدوح يدرس فى كلية الآداب وشارك زملاءه فى المظاهرات حتى نال الشهادة. وفى ثورة 1919، قدمت العائلة شهيدها حسن على عابدين فى المصادمات التى حدثت فى بنى سويف ضد الإنجليز.ومن ابناء العائلة ايضا الشهيد العقيد معتصم العربى عابدين الذى عمل معلما بالكلية الحربية.





وتحرص العائلة على الارتباط وزيارة بعضهم فى كل عام فى رمضان، حيث تجتمع العائلة بجميع أشكالها وأفرادها فى رمضان من جميع المحافظات.





كما قام زكى عابدين بتأسيس رابطة آل عابدين وخصصوا لها صندوقا لترعى آل عابدين على مستوى مصر؛ لكن الشئون الاجتماعية ألغت هذه الرابطة فى بداية الستينيات، ومن العائلة أيضا اللواء مهندس كمال عابدين واللواء بحرى محمد حلمى عابدين والأستاذ الدكتور ممدوح سيد عابدين أستاذ بكلية العلوم والأستاذ حسين عابدين مدرس اللغة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والعميد محمد شامل عابدين قائد قاعدة فايد الجوية وعمرو عابدين المخرج التليفزيونى والذى أخرج مسلسل «مبروك جالك قلق» وفوازير رمضان وغيرعهم .والعميد مهندس محمد حسين عابدين.





"حسن عابدين "

ولد الفنان حسن عبدالوهاب عابدين في 1931 بمحافظة بنى سويف وتنتمى جذور عائلته إلى شبه الجزيرة العربية، ومنذ طفولته بالمرحلة الابتدائية ظهرت براعة حسن عابدين في اتقانه اللغة العربية، كما برع فى الإلقاء، وشارك بالتمثيل فى فرق المدرسة والمحافظة، وبعد حصوله على الثانوية العامة سعى لتوظيفه فى محكمة بنى سويف.





وبمجرد أن أتم سن 17 عامًا شبت حرب 48 وسافر إلى فلسطين للمشاركة فى المقاومة.وبعد ثورة 1952، انضم حسن عابدين للمسرح العسكرى والذى ضم معظم نجوم مصر وقتها، وبعد ذلك التحق بفرقة يوسف وهبى ونشأت بينهما صداقة، وعمل فى كل مسرحيات الفرقة التى قدمتها فى الخمسينيات، إلا أنه لم يتم تصويرها.





على الرغم من بدايته المسرحية ثم السينمائية، لمع الفنان حسن عابدين تليفزيونيا ، وقام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في وقتها ومن بينها مسلسله الشهير "أهلا بالسكان" بالإضافة إلى عمله في سهرات تليفزيونية وخلال مشواره الفني شارك عابدين بأدوار عديدة ومتميزة في مسرحيات عدة منها "عش المجانين والتي اشتهر بها مع إفيه "شفيق ياراجل"، علي الرصيف " الرعب اللذيذ".





كما شارك في أفلام كثيرة منها "درب الهوي، فيفا زلاطة، ريا وسكينة، سترك يارب، الأشقياء، ، علي من نطلق الرصاص، مملكة الهلوسة، الشيطان امرأة، العذاب فوق شفاه تبتسم". وتليفزيونيا قدم عابدين، "فرصة العمر، الدنيا لما تلف، أرض النفاق، آه يازمن، طيور الصيف، أبنائى الأعزاء ..شكرا 1979، رفقا أيها الأبناء، فيه حاجة غلط، نهاية العالم ليست غدا، أهلا بالسكان، هو و هى، برج الأكابر، أنا وأنت وبابا في المشمش".





جسد عابدين دور الأب الحنون و الموظف المطحون والإنسان الطيب الذي يحافظ على القيم ، كما لعب عابدين الأدوار الكوميدية وأجاد التراجيديا باقتدار.





ذكر ابنه خالد في تصريحات صحفية أن من الأفلام التي ندم عليها والده دوره في فيلم "درب الهوى" ، وأن المخرج حسام الدين مصطفى زاره فى البيت وجاء ومعه نسخة من الفيلم أعطاها لى قبل دخوله إلى والدى فى غرفته الخاصة وبعد قليل سمعت صوت أبى عاليا ومنفعلا يقول للمخرج: «أنا استأمنتك وأنت غير أمين على مستقبلى الفنى»، وطرده من البيت.





وخرج أبى وأنا أشاهد الفيلم وطلب منى الشريط وكسره بيده من شدة الانفعال، وألقاه فى سلة المهملات.





كما قرر حسن عابدين رفض أي إعلانات بعدما تعرض لحملة من الانتقاد بسبب إعلان للمياه الغازية، رغم نجاح الحملة الإعلانية، وكان ثاني فنان يقدم إعلانات بعد عمر الشريف. ومن المواقف التي تعرض لها حسن عابدين وقرر بعدها الاعتزال، عندما كان يؤدي مناسك العمرة، ووقف يبكي بهيستريا أمام قبر الرسول وشاهده الحرس وعرفوه فأبعدوه قائلين "هذا ممثل" فتأثر بشدة وقرر الاعتزال".



