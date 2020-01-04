كوريا الجنوبية تكتشف الجرائم قبل حدوثها .. تفاصيل

ذكر موقع ZDNet أن حكومة كوريا الجنوبية ستقوم باستخدام كاميرات بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى قادرة على اكتشاف وتحديد الجرائم المحتملة.
وأعلنت مراكز بحثية في الإلكترونيات والاتصالات اللاسلكية أنهم يعملون على تصنيع حوالى 3000 كاميرا في نطاق العاصمة سيول بحلول شهر يوليو القادم.
وتعمل الكاميرات بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى حيث تقوم بتحديد المواقع و كذلك الوقت و النماذج السلوكية للعابرين لقياس احتمالية قيامهم بالجرائم من عدمه.
وستقوم الكاميرات بشكل آلى على قياس إذا كان الشخص يسير بطريقة طبيعية أو يتعقب شخص آخر، كما ستقوم بتعقب الأشخاص الذين يرتدون قبعات أو أقنعة أو حتى نظارات.
وتستطيع الكاميرا تصوير ما يحمله المارة في الشوارع لتحدي إذا كانت الحقائب تحتوى على أشياء خطيرة لها دلالات قوية في وقوع الجرائم.