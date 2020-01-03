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فن

صوتها رائع .. أحلام تبهر جمهورها بتلاوة القرآن الكريم | فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:49 م
أحلام
أحلام
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو للفنانة أحلام وهى تتلو بعضا من ايات القرآن الكريم وتحديدا من سورة "يس".

وشهد الفيديو العديد من التعليقات الايجابية على طريقة تلاوتها للقرآن الكريم وهو الامر الذى دفع البعض للتعليق قائلا :"صوتها رائع وجميل فى تلاوة القرآن".

وكانت طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

وكشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن.

وأكدت حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائمًا من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها.

وأشارت إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنية أن ينال العمل الجديد "أنا مدري عن الناس" إعحاب الجمهور.

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