الصحة: محافظة الأقصر تشهد طفرة طبية لخدمة المواطنين في صعيد مصر



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن توفير مجموعة من الخدمات الصحية تقدم لأول مرة بمحافظة الأقصر، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في صعيد مصر.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية، أمس، الخميس، لعدد من وحدات طب الأسرة والمستشفيات بمحافظة الأقصر والتي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة الأقصر ستشهد طفرة طبية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، حيث سيتم توفير الخدمات العلاجية في تخصص القسطرة القلبية للأطفال والكبار بمستشفى العديسات التخصصي والمتوقع تشغيلها تجريبيًا في منتصف الشهر الجاري لتكون ثاني مستشفى جديد يدخل الخدمة تجريبيا، مشيرًا إلى أن مستشفى إسنا التخصصي كانت الأولى التي تم تشغيلها تجريبيًا الشهر الماضي، حيث من المتوقع افتتاح المستشفيين رسميًا بالتزامن مع بدء تطبيق المنظومة في شهر مارس المقبل.





ولفت إلى توفير خدمة التشخيص باستخدام "الجاما كاميرا" وهى إحدى الوسائل التشخيصية الطبية الدقيقة لتشخيص مرضى الأورام بأنواعها ومراحلها, بالإضافة إلى أمراض الغدة الدرقية وأمراض الكُلى والقلب, موضحًا أنه من المقرر أن يتم تزويد مستشفى الأقصر الدولي بأحدث وحدة في العالم للتشخيص باستخدام الجاما كاميرا وملحقاتها من معامل المواد المشعة وغيرها.



وأكد أنه يجرى حاليًا تجهيز مستشفى الأقصر الدولي بأحدث وحدة لزراعة النخاع مزودة بغرفتي عمليات كبسولة هي الأحدث في العالم، موضحًا أن تلك الوحدة سوف تخدم أهالي الأقصر والصعيد بالكامل، مضيفًا أنه يتم إجراء تطوير شامل لمبنى الطوارئ والحالات الحرجة بالمستشفى، حيث إنه مزود ب٦ غرف عمليات، ١٧ سرير رعاية مركزة و٣٠ حضانة ليصبح إجمال عدد الأسرة بالمستشفى ١٥٣ سرير ًا.



وقال السبكي إن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي تتكاتف جهود وقطاعات الدولة كافة لضمان نجاحه وتحقيق أمان اجتماعي وصحي للمواطن المصري وذلك لتحقيق استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر ٢٠٣٠.