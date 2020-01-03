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رياضة

بايرن ميونخ يفتقد 4 نجوم في رحلة الدوحة

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف نادي بايرن ميونخ قائمة الغائبين عن رحلة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، غدًا السبت، لإقامة معسكر شتوي، استعدادًا لمنافسات الدور الثاني من الدوري الألماني.

وعبر موقعه الإلكتروني، أوضح بايرن أن هناك 26 لاعبًا سيسافرون إلى الدوحة، التي سيقام بها المعسكر الشتوي حتى 10 يناير الجاري.

ويغيب عن البعثة 4 من نجوم الفريق، إذ يتواصل غياب المدافع الألماني نيكلاس سولي بسبب إصابة الرباط الصليبي، بالإضافة إلى الإسباني خافي مارتينيز، لمعاناته من إصابة عضلية.

كما يتغيب الفرنسي كينجسلي كومان عن الرحلة بسبب إصابته في الركبة، بالإضافة إلى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي خضع لعملية جراحية في الساق مؤخرًا.

وينضم الفرنسي لوكاس هيرنانديز إلى قائمة المسافرين، حيث سيواصل برنامجه التأهيلي في الدوحة، مما يعني إمكانية انضمامه للتدريبات الجماعية في وقت لاحق.

وتشهد القائمة أيضًا عودة الثنائي الشاب مايكل كويسانسي وفيات أرب، بعد تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن الفريق طوال الأسابيع الماضية.
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