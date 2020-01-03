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رياضة

الدوري المصري.. طلائع الجيش يتعادل مع وادي دجلة 1-1 بالشوط الأول

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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نور عادل
انتهى الشوط الأول الذي يجمع بين فريقي وادي دجلة وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بالمباراة التي تجمعهما باستاد بتروسبورت في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.

وعقب مرور دقيقة واحدة من صافرة البداية نجح طلائع الجيش في تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد كابوريا ليعلن عن تقدم الفريق العسكري أمام وادي دجلة.

واستطاع وادي دجلة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق رجب عمران بالدقيقة 46.

ويدخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد سامى ، أحمد علاء ، عاصم صلاح ، على الفيل
خط الوسط: فرانك ، مهند لاشين ، كابوريا ، أحمد سمير
خط الهجوم: كريم طارق ، زولا

بينما جاء تشكيل وادي دجلة :
حراسة المرمى : محمد عبد المنصف
خط الدفاع : رجب عمران ، خالد رضا ، عبدالرحمن بودى ، أحمد بيكهام
خط الوسط : أحمد سعيد ، محمد هلال ، حسام عرفات ، إبراهيم عايش
خط الهجوم : عبد الكبير الوادى ، رفيق كابو
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