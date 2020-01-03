عشوائي | رضوى الشربيني تفتح النار على تميم يونس بسبب سالمونيلا.. والجمهور يرد بقوة

هاجمت الاعلامية رضوى الشربينى تميم يونس صاحب أغنية "سالمونيلا" وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بسبب أن الأغنية تهين المرأة.



وقالت رضوى الشربيني ""فيه واحد عشوائي عامل أغنية متخلفة بيقول للبنات (يلعن أبو شكلك علشان تبقي تقولي لي لأ) وبعدين طلع قالك أنا كنت بهزر.. طيب وإحنا لو عملنا لك فيديو وقلنا لك نفس الكلمة وقولنا بعديها إنه إحنا بنهزر هتبقى تمام؟".



وتلقت رضوى الشربيني العديد من التعليقات التى تهاجمها بسبب هجومها الشرس على تميم يونس مؤكدين أن ما قدمه تميم مجرد نوع من الهزار.



أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرا‎.‎

