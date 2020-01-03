AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عشوائي | رضوى الشربيني تفتح النار على تميم يونس بسبب سالمونيلا.. والجمهور يرد بقوة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:59 م
رضوى الشربينى وتميم
رضوى الشربينى وتميم يونس
Advertisements
أحمد إبراهيم
هاجمت الاعلامية رضوى الشربينى تميم يونس صاحب أغنية "سالمونيلا" وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك بسبب أن الأغنية تهين المرأة.

وقالت رضوى الشربيني ""فيه واحد عشوائي عامل أغنية متخلفة بيقول للبنات (يلعن أبو شكلك علشان تبقي تقولي لي لأ) وبعدين طلع قالك أنا كنت بهزر.. طيب وإحنا لو عملنا لك فيديو وقلنا لك نفس الكلمة وقولنا بعديها إنه إحنا بنهزر هتبقى تمام؟".

وتلقت رضوى الشربيني العديد من التعليقات التى تهاجمها بسبب هجومها الشرس على تميم يونس مؤكدين أن ما قدمه تميم مجرد نوع من الهزار.

أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرا‎.‎
عشوائي | رضوى الشربيني تفتح النار على تميم يونس بسبب سالمونيلا.. والجمهور يرد بقوة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل 2020.. رضوى الشربينى توجه نصيحة مهمة لجمهورها

تميم يونس يتصدر تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة سالمونيلا

بعد تصدره التريند بـ سالمونيلا.. تميم يونس يرد على انتقادات هجومه على المرأة| فيديو

ربنا يكملك بعقلك .. محمود العسيلى يوجه رسالة لـ مطرب سالمونيلا

رغم إثارتها الجدل .. أغنية سالمونيلا تتصدر يوتيوب

أصبحت تريند فى أقل من 24 ساعة.. سالمونيلا تميم يونس بين الاعجاب والنقد

ترشيحاتنا

الخطاب كاملا | حفتر يعلن النفير العام ويوجه رسائل للشعب الليبي والتركي | فيديو

اخبار نادي الزمالك.. القصة الكاملة لهروب ساسي.. واللجوء لـ فيفا بسبب الاستبدال

الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي

مهندسة تطالب بتقديم حفلات رقص شرقي بمكتبة الإسكندرية

أحمد سعد يكذب سمية الخشاب: لا أعلم شيئا عن طحالها

مدرب ليفربول: ما يحدث في البريميرليج جنون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم