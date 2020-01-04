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أخبار العالم

الجيش الليبى يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

السبت 04/يناير/2020 - 01:16 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن الجيش الليبي أعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي إن المعركة الحاسمة في طرابلس تشرف على النصر وستصبح حربا في مواجهة المستعمر.

وأضاف حفتر، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأرض أرض ليبيا هي عرضنا وهي عصيبة على هذا "المعتوه" (في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) الطامع في خيراتنا وأرضنا وأن يكون وصيا علينا.

وتابع المشير الخليفة حفتر أن أردوغان يسعى إلى غزو ليبيا، واحتلال أرضنا، واستعباد شعبنا، ووجد من الخونة من يعقد معه اتفاقية الخنوع والذل والعار بلا سند شعبي أو دستوري أو أخلاقي.

وأوضح قائد الجيش الليبي، أنه على كل ليبي حر يعتز بوطنه وينتمي إلى هذه الأرض الشريفة الطاهر، ويؤمن بأن الحياة وقفة عز وأن الوطن دونه الروح أن يصطف إلى جانب قواته المسلحة.
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