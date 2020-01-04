محافظ البحيرة: تأجيل امتحانات المراحل التعليمية لسوء الأحوال الجوية

قرر محافظ البحيرة هشام آمنة تأجيل امتحانات كافة المراحل التعليمية ، التي كان مقرر لها غدا السبت ، إلى يوم الخميس الموافق ٩ يناير الجاري، مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هي ؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة وحفاظا على سلامة الطلاب.
كما قرر المحافظ تأجيل امتحانات المعاهد الأزهرية (المرحلة الإعدادية) الى يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، والمرحلة الثانوية الأزهرية إلى 12 من الشهر نفسه.
ووجه باستمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها بأسرع وقت.
وكانت محافظة البحيرة قد تعرضت الى سقوط أمطار غزيرة على معظم مدنها ومراكزها.