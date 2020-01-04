محافظ البحيرة: تأجيل امتحانات المراحل التعليمية لسوء الأحوال الجوية

قرر محافظ البحيرة هشام آمنة تأجيل امتحانات كافة المراحل التعليمية ، التي كان مقرر لها غدا السبت ، إلى يوم الخميس الموافق ٩ يناير الجاري، مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هي ؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة وحفاظا على سلامة الطلاب.

كما قرر المحافظ تأجيل امتحانات المعاهد الأزهرية (المرحلة الإعدادية) الى يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، والمرحلة الثانوية الأزهرية إلى 12 من الشهر نفسه.



ووجه باستمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها بأسرع وقت.