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مرأة

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

السبت 04/يناير/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية، بتناول ملعقة من الكزبرة يوميًا وخاصة لمرضى السكري،لاحتوائها على هذه الفوائد:

الكزبرة، من النباتات العشبية، التي تعيش الكزبرة

- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على محاربة مرض السرطان وذلك لارتفاع نسبة مضادات الأكسدة في الكزبرة

- تحتوي الكزبرة المطحونة على مضاد حيوي يقي الجسم من الاصابة بالجراثيم والفيروسات والميكروبات

- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة يعمل على تحسين عملية الهضم ، وإراحة القولون وطرد الغازات، وتلين حركة الأمعاء، وتحفز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

- الكزبرة المطحونة تعمل على حماية العين من الالتهابات والاحمرار
- تخلص الكبد من السموم المتراكمة فيه وبالتالي تحسن من أدائه لوظائفه

- تحتوي الكزبرة المطحونة على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعمل على حماية الجسم من الاصابة بالامراض المعدية
- تناول ملعقة من الكزبرة المطحونة تعمل على خفض نسبة السكر بالدم ، وجعله في حدوده الطبيعية وتعزز إنتاج هرمون الإنسولين

- تساعد على امتصاص الحديد من الغذاء وتقوية الدم ومنع الإصابة بالأنيميا.
- تقلل من الاضطلرابات المصاحبة للدورة الشهرية عند المرأة، وتقلل من غزارة فقدان الدم.

طريقة الاستخدام:
ملعقة مطحونة من حبوب الكزبرة على الريق مع الماء يوميًا
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