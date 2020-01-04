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أخبار العالم

كندا تراقب الوضع في العراق مع ارتفاع التوتر في المنطقة

السبت 04/يناير/2020 - 07:27 ص
وزير الدفاع الكندي
وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان
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أ ش أ
قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، الليلة إنه تحدث مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، مشيرا إلى أن بلاده تراقب الموقف في العراق في أعقاب مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد.

وقال ساجان إن التركيز لا يزال قائما على سلامة القوات الكندية والكنديين الآخرين في المنطقة. وأضاف في بيان "كندا تواصل حثها على ضبط النفس ووقف التصعيد".

وأضاف الوزير الكندي "جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، نحن نراقب الوضع في العراق. يبقى تركيزنا على سلامة قواتنا وجميع الكنديين في المنطقة ، والمساعدة في بناء عراق مستقر من خلال منع عودة ظهور داعش."

وقالت المتحدثة بإسم رئيس الوزراء "لقد تم إطلاع ترودو عن كثب على الوضع في العراق ، بما في ذلك التحدث مع وزير الخارجية شامباين، ووزير الدفاع هارجيت ساجان". وقالت أيضا إن ترودو تحدث إلى رئيس أركان الدفاع جوناثان فانس، وديفيد موريسون ، مستشار الأمن القومي والاستخبارات بالإنابة، كيرستن هيلمان ، القائم بأعمال السفير لدى الولايات المتحدة، من بين مسؤولين آخرين.

وهناك ما يصل إلى 250 من أفراد القوات المسلحة الكندية المنتشرة في العراق للمساعدة في مهمة الناتو التدريبية في البلاد.
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