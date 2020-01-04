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اقتصاد

عيار 21 يسجل 690 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 4-12-2020

السبت 04/يناير/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 4 -1 -2020 على ارتفاع أمس الجمعة بقيمة 12 جنيها للجرام الواحد؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 690 جنيها ، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، السبت ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 4 -1-2020 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 690 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 789 جنيهًا .

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم السبت ، عيار 18، نحو 591 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 460 جنيها .

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 24,525 جنيها للأوقية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5,520 جنيها.


أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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