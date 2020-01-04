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المشير خليفة حفتر: أردوغان مستعمر ومعتوه ولن يكون وصيا على ليبيا.. يتصدر نشرة صباح البلد

السبت 04/يناير/2020 - 09:24 ص
الصحف
الصحف
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، السبت. 

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد 
المشير خليفة حفتر: أردوغان مستعمر ومعتوه ولن يكون وصيا على ليبيا

الوطن 
النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب في الرشوة

مصراوي
وزيرة التخطيط: 1.66 مليار جنيه استثمارات جديدة ضمن «حياة كريمة»

أخبار اليوم 
التعليم: الاختبار النفسي للمعلمين مطلب أساسي للتعيين 

اليوم السابع 
مدير مشروع التأمين الصحي: مبادرات تسجيل للمنتفعين بمحافظات المرحلة الأولى 

المصري اليوم
المصري اليوم 12 ألفا و340 فرصة عمل بـ 53 شركة الرواتب تصل 8 آلاف جنيه

الأهرام
قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتخذ جميع التدابير اللازمة لمجابهة الظروف الجوية 

الشروق 
استعدادات مكثفة الغردقة لاستقبال نجوم الكرة والشخصيات الرياضية في حفل توزيع جوائز الكاف

الشرق الأوسط 
مقتل 6 في ضربات جوية تستهدف الحشد الشعبي بالعراق

سكاي نيوز عربية
واشنطن تستعد لإرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط
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