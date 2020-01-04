AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قناة عبرية: إسرائيل كانت على علم مسبق باغتيال قاسم سليماني| تفاصيل

السبت 04/يناير/2020 - 09:20 ص
إسرائيل كانت على
إسرائيل كانت على علم مسبق باغتيال قاسم سليماني
Advertisements
سمر صالح
كشفت القناة 13 العبرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعلم إسرائيل مسبقًا، بعملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

وأفادت القناة "13" للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عدة مرات خلال الأسبوع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وتم الحديث مع نتنياهو فيما يتعلق بتصفية سليماني قبل عملية الاغتيال.

وقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أمريكي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت قناة "كان" للتلفزيون الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهم إن رد إيران الفوري على إسرائيل غير متوقع، ومن المرجح أن يسعوا لضرب أهداف أمريكية، وذلك غداة اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد تقديرات النظام الأمني أنه لا يوجد أي عائق عسكري أمام فتح موقع التزلج على الثلج في جبل الشيخ (على الحدود مع سوريا) أمام المتنزهين غدًا، بعد إغلاق الموقع اليوم بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر": "بناءً على تقييم الوضع تقرر في الجيش الإسرائيلي السماح بافتتاح منتزه جبل الشيخ للمتنزهين ابتداءً من يوم غد السبت. تبقى حالة الروتين الطبيعية في المنطقة الشمالية حيث يواصل الجيش متابعة المجريات وإجراء تقييم للوضع بالموضوع".

وكان صحافي من وكالة "فرانس برس" قد شاهد أمس الجمعة تحركات الدبابات والجنود الإسرائيليين تسد الطريق وتنتشر على سفح جبل الشيخ في الجولان، حيث نصبت صواريخ القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي للوكالة "لا توجد تعزيزات عسكرية في شمال البلاد ولم يتغير شيء على السكان المحليين".

وعقد وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بنيت الجمعة اجتماعا لتقييم الوضع في وزارة الأمن مع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس بمجلس الأمن القومي ورئيس الموساد وغيرهم من كبار مسؤولي الاجهزة الامنية، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل إسرائيلي بعد مقتل قاسم سليماني

شاهد.. العراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي

أول تعليق سوري على اغتيال #قاسم_سليماني

بعد مقتل قاسم سليماني.. الجيش الإٍسرائيلي يرفع درجة الاستعداد القصوى

أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

شاهد.. تظاهر الآلاف في إيران احتجاجا على مقتل قاسم سليماني

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة آثار مياه الأمطار فجرًا.. فيديو

بدون مكياج.. حلا شيحة: لكل الستات أنت أقوى مما تتخيلى

نبيلة عبيد لـ إلهام شاهين: كل سنة وانتى حبيبتى على طول

فيفى عبده لالهام شاهين: كل سنة وانتى طيبة

المهن الموسيقية: عودة محمد الشرنوبى للغناء حاليا «كلام فارغ»

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السن مجرد رقم.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ ليلى علوي في عيد ميلادها

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

أرجوكم لا تقتلونا.. هجوم حاد على ممثلة أمريكية بعد اعتذارها لإيران