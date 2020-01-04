الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية اليوم ..فيديو

أفادت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الانخفاض في درجات الحرارة وعدم الاستقرار ستنتهي اليوم.





وأضافت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية لـ "قناة مصر الأولى"، أن سقوط الأمطار كان شديدا اليوم خاصة على المناطق الساحلية والإسكندرية ومطروح وبلطيم.





وأشارت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار مع رياح شديدة رعدية في المناطق الساحلية خلال اليوم، وأمطار خفيفة ومتوسطة في القاهرة وباقي المحافظات.





وأوصت إيمان شاكر، المواطنين باتباع تعليمات المرور والقيادة بهدوء في الطرق، لافتة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة طوال اليوم على مستوى جميع المحافظات.



