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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

السبت 04/يناير/2020 - 11:07 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على نظيره خيتافي، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني "الليجا".

وتستعرض صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع لريال مدريد حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - فاران - ميليتاو - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي

خط الهجوم: إيسكو - بنزيما - بيل.

ويفتقد ريال مدريد في المباراة لخدمات كل من أسينسيو، خاميس رودريجيز، مارسيلو، هازارد، وفاسكيز للإصابة، بينما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني الثنائي إبراهيم وماريانو دياز لأسباب فنية، فيما يغيب القائد سيرجيو راموس للإيقاف.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، بينما يأتي خيتافي في المركز السادس برصيد 30 نقطة.
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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

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