مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا.



كما صوت المجلس أيضا على إلغاء الاتفاقيتين البحرية والأمنية الموقعة بين السراج وأردوغان.



وطالب برلمانيون ليبيون بمحاكمة السراج بتهمة الخيانة لسماحه بالتدخل العسكري التركي في ليبيا.



وكان البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس الماضي على مذكرة رئاسية لتفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

