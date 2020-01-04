محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور شركات السياحة في الترويج لمطار المحافظة

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ممثلى شركات السياحة والتوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد.





استهل اللقاء بعرض مستوى الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد بالأرقام والصور والحقائق والطفرة الكبرى فى مختلف القطاعات وذلك فى إطار بحث سبل التعاون بين المحافظة والجهات السياحية المختصة لترويج وتنشيط السياحة ببورسعيد .





وأكد اللواء عادل الغضبان اننا نسعى لوضع بورسعيد على قائمة الخريطة السياحية المصرية والعالمية ، ولابد من العمل على ابراز كافة المعالم الأثرية والحضارية للمدينة ،قائلآ ( بورسعيد لها حق علينا فهى محافظة مستقرة ومتطورة وتشهد تغير كل يوم )

مشيرا إلى أن بورسعيد تزخر بالمعالم والآثار السياحية كالفنادق وبحيرة المنزلة و المسلة والمتحف و جزيرة التنس وغيرها.





وفى هذا السياق، وجه اللواء عادل الغضبان ، بوضع برنامج سياحى مميز يليق بمستوى الإنجازات التى شهدتها المحافظة ، والدعم السياحى وتغيير الفكر السياحى بالتعاون مع شركات السياحة وهيئة تنشيط السياحة والتوكيلات الملاحية وذلك فى مختلف أنواع السياحة البيئية والدينية والأثرية وغيرها ويساهم فى تنشيط وترويج السياحة ببورسعيد بأكبر شكل ممكن بما يعود على أبنائها بالنفع والفائدة ، لافتا أن هناك محاولات مستمرة للنهوض بالمستوى الجمالى والحضارى لبورسعيد من أجل تنشيط السياحة .





وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور الشركات السياحية من خلال تنظيم مزيد من الرحلات السياحية من وإلى بورسعيد من خلال مطار بورسعيد الدولى وتنوعها لتشمل إبراز كافة أوجه الحضارة والإنجاز ببورسعيد، كما وجه بعقد اجتماعات دورية بين الجهات المختصة لمتابعة آخر التطورات فى كافة المجالات وكيفية استغلالها فى الترويج السياحى للمحافظة .





وأكد اللواء عادل الغضبان ، على أن محافظة بورسعيد لا تدخر جهدا فى توفير كافة الدعم لمساندة الجهات المختصة فى مجال السياحة ، للوصول ببورسعيد بالمستوى السياحى الذى تستحقه ، وأشار أنه سيتم وضع برنامج لترويج السياحة الدينية ببورسعيد والذى سيتضمن إصدار كتيبات وافلام توثق معالم الآثار الدينية ، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة و هيئات وشركات السياحة من أجل تقديم افضل مستوى سياحى يليق بالمحافظة تزامنا مع مختلف المشروعات العملاقة بالمحافظة .



