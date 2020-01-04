متشوق جدا لـ الجمهور العظيم.. تامر حسني يروج لحفله في الكويت يوم 9 يناير

نشر الفنان تامر حسني، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، لبوستر حفله المُقبل فى الكويت، المقرر يوم 9 يناير الجاري، معلقًا: «متشوق جدًا لجمهور الكويت العظيم».





من ناحية أخرى، بلغ الإيراد اليومي لفيلم «الفلوس» لـ تامر حسني، أمس، الجمعة 3 يناير، مليون و802 ألف و816 جنيهًا مصريًا، لتصل إجمالي إيراداته منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائي، إلى ما يقرب من 14 مليون جنيه حتى الآن.





وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.





من جهة أخرى، حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، 18 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.



