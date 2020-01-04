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رياضة

لاعبو الألومنيوم يعودون للتدريبات بعد الراحة السلبية

السبت 04/يناير/2020 - 04:50 م
فريق الألومنيوم
فريق الألومنيوم
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رباب الهواري
يستأنف الفريق الأول بنادي الألومنيوم، تدريباته على ملعبه عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد ختام الدور الأول من منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وصرح صلاح صالح ،المشرف علي الفريق لـ "صدى البلد " بأن فريق الكرة الأول بنادى الألومنيوم أستأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي بالألومنيوم تحت قيادة كابتن ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق بعد الفوز علي فريق سوهاج في ختام منافسات الدور الأول بمجموعة الصعيد.

وأكد صلاح صالح أن "فترة توقف الدوري ستكون مفيدة لنا لتعزيز الإيجابيات قبل استئناف منافسات الدور الثانى ،ومواصلة الانتصارات لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

يذكر أن فريق الألومنيوم قد انهي منافسات الدور الأول بالمركز الثالث برصيد 22 بفارق نقطتين عن المتصدر فريق البنك الأهلي .
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