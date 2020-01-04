بإطلالة مبهجة.. زوجة عمرو دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهرت زينة عاشور المقدم بإطلالة مبهجة، وتركت شعرها البنى متطاير على كتفيها بطريقة بسيطة اضاف لمسة أنيقة إلى إطلالتها.



وطرح الهضبة من ألبومه الأخير: "أنا غير" 5 أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.



طرحت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، المرتقب بقاعلة ليلتي في مدينة جدة السعودية، يوم 9 يناير عام 2020 المُقبل، ضمن سلسلة حفلات العام الجديد.



وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بـ السعودية، عن طرح التذاكر للجمهور، مؤكدة أن عدد التذاكر المعروضة في الحفل محدودة، ويتاح الشراء إلكترونيًا.











