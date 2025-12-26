جيش الاحتلال : قصفنا مجمع تدريب وتأهيل لوحدة الرضوان ومستودعات تخزين لحزب الله



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على محيط بلدة بصليا في إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: نقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ومنطقة الهرمل في شرق البلاد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: قصفنا مجمع تدريب وتأهيل لوحدة الرضوان ومستودعات لتخزين وسائل قتالية لحزب الله في لبنان.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن الأهداف التي قصفناها وتدريبات حزب الله يشكلان خرقا لتفاهم وقف الأعمال العدائية في لبنان.

وأكد جيش الاحتلال في نهاية بيانه على أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.