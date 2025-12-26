إعلام سوري: قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف تل أحمر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام سوري، أعلن قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف تل أحمر شرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة حلب وإلقاء القبض على ثلاثة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر.

داعش في حلب

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، إن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على ثلاثة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر ومواد معدة لاستخدامها في أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين واستقرار المحافظة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف قائد الأمن الداخلي بمحافظة حلب في بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية إن "وحداتنا المختصة وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفّذت عملية نوعية في محافظة حلب استهدفت وكراً لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعد متابعة دقيقة لعناصرها خلال الفترة الماضية".



