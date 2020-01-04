بعد 120 يوما من الانتظار.. اللؤلؤ الأصفر يزين حقول أسيوط .. فيديو وصور

بعد صلاة الفجر يخرج المزارعون الى حقولهم بقرية التتالية بمركز القوصية في أسيوط لجمع محصول البطاطس بعد 120 يوما من الانتظار حتى يجنوا " اللؤلؤ الاصفر " ثمار تعبهم والذي أصبح من الزراعات التي تتميز بها القرية دون غيرها بمحافظة أسيوط منذ نحو 20 عاما ، واتسعت مساحات زراعات البطاطس الى نحو 400 فدان بالقرية لتكون من المحاصيل الرئيسية التي تتميز بها التتالية " صدى البلد " يرصد في هذا التقرير حصاد محصول البطاطس بقرية التتالية بأسيوط .



قال إسلام حامد " مزارع " إن زراعة البطاطس من الزراعات الاساسية بالقرية حيث يقوم عدد كبير من المزارعين على زراعتها منذ نحو 20 عاما ولا ننظر على سعر السوق اذا كان سعرها مرتفع او منخفض بل اصبحت ضمن المحاصيل الرئيسية لدينا في الزراعة ، ونحرص على خدمة زراعات البطاطس حتى تخرج بجودة عالية ويكون لها عائد كبير.



وأضاف حامد سيد إبراهيم " مزارع " اننا نقوم بزراعة البطاطس منذ 20 عاما حيث نقوم باحضار تقاوي مستورده من الخارج ونقوم بزراعتها في شهر يناير ونقوم بجمعها في شهر إبريل وحفظها في الثلاجات المخصصه لحفظ التقاوي لحين زراعتها مرة اخرى في شهر سبتمبر ، ونقوم بتجهيز الارض في شهر سبتمبر استعدادا لزراعة البطاطس من حيث حرثها وتقليب الارض جيدا وتسميدها بالسماد البلدي والسوبر والكبريت ويتم ري الارض وعقب ذلك يتم احضار تقاوي البطاطس من الثلاجات المحفوظه بها لزراعتها .



وأشار حامد أن عمر زراعة البطاطس تستغرق من 100 الى 120 يوما في الارض وكلما زاد عمرها في الارض تنتج احجام بطاطس كبيرة اضافة الى جودة منتجها وفي بداية شهر يناير من كل عام نقوم بحرث الارض وجمع البطاطس ونقوم ببيعه في الشوادر ، مشيرا الى ان اهالي المزارعين بالقرية يفضلون زراعة البطاطس البرمه لانها تعطي محصول كبير وبجودة عالية وتتحمل تقلابات الجو ويطرح الفدان نحو20 طن بطاطس .



وقال المهندس ناجي جمعة علي رئيس الوحدة الزراعية بقرية التتالية بمركز القوصية في أسيوط ان محصول البطاطس من المحاصيل الهامة يتم زراعة 400 فدان بزمام قرية التتالية كل عام ، ويتم زراعتها على عروتين عروه لانتاج التقاوي وهي تزرع في يناير من كل عام ويتم جمعها في شهر مايو وحفظها في الثلاجات ويتم زراعة المحصول الاساسي في سبتمبر ويتم جمعه في بداية شهر يناير، وتاخذ زراعة البطاطس تكلفة مرتفعة ولكن منتج الزراعات يعطي هامش ربح مناسب للمزارعين مما شجع على الاتساع في زراعتها في زمام قرية التتالية وتوابعها .



ومن جانبه قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن المديرية تدعم وتشجع المزارعين على التنوع في زراعة المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها ، مشيرا إلى أن زراعة البطاطس في قرية التتالية تعد من الزراعات الهامه التي تعتمد على زراعتها القرية ، كونها محصول استراتيجي لا تستغني عنه أي أسرة في مصر وتدخل في صناعات عديده ، وتقوم المديرية بارشاد المزارعين وتوجيههم من بطرق التسميد ورشد المبيدات لانتاج منتج آمن وبجودة عالية وانتاجية كبيرة.