بعد سنوات من المعاناة.. افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا قريبًا

أيام قليل ويتم افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بمركز المنيا بعد عدة سنوات من العمل من أجل حل مشكلة الصرف الصحي بقرية تله ومصرف المحيط وزراعة مساحات شاسعه من الغابات الشجرية للاستفادة منها.





وتقول المهندسة إيمان عبد الرازق رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ان المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م3/ يوم ، وخط طرد بطول 22 كيلو مترا، الى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدانا، وستقوم المحافظة بتنفيذ 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين.





من جانبه تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا، حيث تابع المحافظ الأعمال التي تجرى بالمحطة ، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل وتحقيق الاستفادة منها.





وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضي الجهات المعنية بالإسراع في الاعمال لانجازها في اقرب وقت ممكن، مع دفع العمل لنهو الاعمال الخاصة بالغابة الشجرية للمحطة، حتى يتم بدء التشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى اداء الخدمة المقدمة للمواطنين .



