AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد سنوات من المعاناة.. افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا قريبًا

السبت 04/يناير/2020 - 06:51 م
افتتاح محطة معالجة
افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا قريبا
Advertisements
ايمن رياض
أيام قليل ويتم افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بمركز المنيا بعد عدة سنوات من العمل من أجل حل مشكلة الصرف الصحي بقرية تله ومصرف المحيط وزراعة مساحات شاسعه من الغابات الشجرية للاستفادة منها.

وتقول المهندسة إيمان عبد الرازق رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ان المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحي يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م3/ يوم ، وخط طرد بطول 22 كيلو مترا، الى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدانا، وستقوم المحافظة بتنفيذ 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين.

من جانبه تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا، حيث تابع المحافظ الأعمال التي تجرى بالمحطة ، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل وتحقيق الاستفادة منها.

وكلف المحافظ اللواء أسامة القاضي الجهات المعنية بالإسراع في الاعمال لانجازها في اقرب وقت ممكن، مع دفع العمل لنهو الاعمال الخاصة بالغابة الشجرية للمحطة، حتى يتم بدء التشغيل والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمحطة ورفع مستوى اداء الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأكد اللواء أسامة القاضي على ضمان معالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحا ان مياه الشرب والصرف الصحي من المرافق والخدمات الأساسية التي يهتم بها ويتابع عملها يوميا، واهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محطة مياه بني أحمد الشرقية بالمنيا تحصل على شهادة T.S.M العالمية

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ مطروح يتفقد علوش ويوجه بوقف تسرب مياه الصرف

بتكلفة 885 مليون جنيه.. محطة مياه أبو قرقاص تخدم 55 قرية في المنيا.. صور

محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي قبل التشغيل التجريبي

ترشيحاتنا

علامات المرض تظهر على إليسا مرة أخرى ..صور

الفنان عمر طلعت زكريا يتغزل في زوجته ويبهر الجمهور

مسؤول سوري: 255 مليار دولار أمريكي خسائر سوريا من جراء الحرب

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور

إلغاء حبس الفنانة سمية الخشاب بعد دفع مليون جنيه للمطرب أحمد سعد

بعد تطورات الأوضاع.. اردوغان يتصل بـ الرئيس الإيراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور