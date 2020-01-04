عيد ميلاد نادية لطفي .. كوارع وممبار ومحشي أبرز مراسم الاحتفال .. صور

احتفلت الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها الـ83 حيث لم تنتظر هدايا من أصدقائها بل قامت النجمة الكبيرة بالاحتفال بمجيئهم لها في المستشفى التي تستقر فيها بسبب حالتها الصحية.

ونشر المخرج مجدي احمد علي صور للاكلات التي حضرتها نادية لطفي لأصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها وكتب: "في عيد ميلاد الرائعة نادية لطفي تورتة وكوارع ومحشى ومومبار مع نفحه من لفت وزيتون من صنع يديها ..دمت لنا ولمحبيك الكثر".





وقالت الفنانة نادية لطفي، إن الفنانة إلهام شاهين زارتها في منزلها للاحتفال بعيد ميلادها، مشيرة إلى أن إلهام شاهين من الفنانات المرتبطات بها وتحبها وبينهما ود.



