مدير الشئون المعنوية السابق يكشف 3 سيناريوهات لحل الأزمة الليبية.. فيديو

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن المستشارة الألمانية ميركل تعقد مؤتمر منتصف الشهر الجاري، يجمع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في ألمانيا.



وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا لا نرغب في حرب أو عمليات عسكرية في ليبيا ومصر تؤكد على الحل السياسي للازمة الليبية ونرفض أي تدخل عسكري في ليبيا حتى لا تتحول إلى سوريا والعراق.



وتابع سمير فرج:" السيناريو الأول لحل الأزمة الليبية يعتمد على الحل السياسي التوافقي للقوى الليبية بضمان المجتمع الدولي للحفاظ على الكيان الليبي،وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة في ليبيا".



واكمل سمير فرج:" السيناريو الثاني في ليبيا هو رفض أردوغان والسراج لإجراء انتخابات في ليبيا ويبقى الموقف كما هو عليه".



ولفت سمير فرج:" السيناريو الثالث هو تولي المجتمع الدولي الأمر وبدء تحالف وشكل جديد للدولة الليبية ويفرض أن يكون الحل الليبي – ليبي".