سمير فرج: اتفاق السراج وأردوغان مشبوه وليس له صفة قانونية.. فيديو

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إنه كان من المتوقع أن يقطع البرلمان الليبي العلاقات مع تركيا في ظل تهديدات أنقرة لوحدة الأراضى والسيادة الليبية.



وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اتفاق أردوغان والسراج مشبوه وليس له أي صفة قانونية وشرعية.



وأشار سمير فرج إلى أنه في أي دولة بالعالم يعرض أي اتفاق بين دولتين على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه وهذا ما فعله أردوغان مع البرلمان التركي ولكن السراج اتخذ الإجراءات ولم يعرض أي منها على البرلمان الليبي وهذه الإجراءات ليس لها اي صفة شرعية.



وأوضح سمير فرج أن البرلمان الليبي أرسل للأمم المتحدة ومجلس الأمن معلنا رفضه لاتفاق أردوغان والسراج وطلب تنحي حكومة فايز السراج غير الشرعية التي لا تحافظ على الأرض الليبية والشعب الليبي.



ولفت سمير فرج إلى أن السراج وضع نفسه في موقف معيب واتفق اتفاقا مشبوها مع تركيا للحفاظ على منصبه.