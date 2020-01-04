خبير: شكوك دولية حول شرعية حكومة السراج في ليبيا.. فيديو

قال بشير عبد الفتاح المتخصص في الشأن التركي: إن هناك مسارين للأزمة الليبية وهو المسار السياسي والمسار العسكري الميداني .



وأضاف بشير عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن

هناك شكوكا تحوم حول شرعية السراج وحكومته.



وتابع بشير عبد الفتاح:" البرلمان الليبي ألغى اتفاقية أردوغان والسراح ويحاكم السراج وحكومته بتهمة الخيانة العظمى ويدعو مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة".



وأكمل بشير عبد الفتاح:" وفقا للمسار السياسي فأن ما يدور بين أردوغان والسراح سياسيا غير شرعي ولا محل له من الإعراب وشبه محسوم من المجتمع الدولي"، مضيفا:" محاولة أردوغان للإلتفاف من خلال تونس كانت فاشلة ولم يتحالف مع تونس وتونس تقف بالمرصاد لتحركات أردوغان والرئيس التونسي كذب تصريحات أردوغان عن أهداف الزيارة إلى تونس".



وأشار بشير عبد الفتاح الى أن المجتمع الدولي لديه استعداد لنزع الشرعية عن السراج.

