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خبير: مصر تؤكد ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبي - ليبي .. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 06:50 م
زياد عقل
زياد عقل
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هاني حسين
قال زياد عقل الباحث والمتخصص في الشأن الليبي، إن مصر تؤكد ضرورة أن يكون حل الازمة الليبية بين الأطراف الليبية ولا تدخل لأحد من الخارج.

وأضاف زياد عقل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن ليبيا تعاني من صراع الشرعيات وهناك عدد من الأطراف لا تعترف ببعضها البعض.

وأضاف زياد عقل:" لن يكون هناك حالة من التفاوض قادرة على إنتاج حل حقيقي على أرض الواقع في ظل عدم التوافق بين الأطراف الليبية .

وتابع زياد عقل:" هناك الكثير من القبائل الليبية لا تتفق مع بعضها البعض داخل ليبيا والشرق له أولوياته السياسية والغرب له سياساته".

واكمل زياد عقل:" التدخل التركي في شؤون ليبيا له علاقة بعدم الاستقرار الشديد في المشهد الليبي من الداخل".
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