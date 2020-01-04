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فن

صدمة لجمهور كيم كارداشيان بسبب صورة من طفولتها

السبت 04/يناير/2020 - 08:05 م
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
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شروق ابراهيم
صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام بنشرها صورة لها من طفولتها بدت فيها نسخة طبق الاصل من ابنتها الكبرى نورث.

وظهرت كيم كارداشيان التي تبلغ من العمر حاليا 39 عامًا، في الصورة التي اثارت جدلا وكانت برفقة شقيقتيها كلوي وكورتني .

يشار إلى أن كيم كارداشيان متزوجة من مغني الراب الشهير كاني ويست في 2004، وأنجبت منه 4 اطفال نورث، سانت، شيكاغو و Psalm.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان اعلنت عن إطلاق خط جديد لانتاج البيجاما و لانجيري للنساء بعد النجاح الكبير لخط مستحضرات التجميل الذي أطلقته قبل عامين ويحمل اسم kkw.
صدمة لجمهور كيم كارداشيان بسبب صورة من طفولتها
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