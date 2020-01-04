AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بوسي شلبي تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

السبت 04/يناير/2020 - 06:49 م
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements
محمد بدران
هنأت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صديقتها الفنانة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت "بوسي"، صورة وعلقت قائلة: "كل سنة وانت اجمل ليلى سنة حلوة وكل الامانى الحلوة ليلى".

وتحتفل الفنانة ليلى علوى اليوم السبت 4 يناير، الفنانة ليلي علوي، أو قطة الشاشة بعيد ميلادها الـ58، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.

وتشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

وتستعد نيللى كريم لتصوير مسلسلها "النصابين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، إلى جانب النجم آسر ياسين، محمد عادل، وآخرين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .
بوسي شلبي تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل عودة نيللى كريم لدراما رمضان 2020

ليلي علوي تحتفل بعيد ميلاد هند صبري وتوجه لها رسالة

بعد إجرائها جراحة | بوسى شلبى: نيللى كريم راجعة مصر قريب

العدل جروب تطرح البوستر الدعائي الأول لـ النصابين

جومانا مراد تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها

كل ما تكبر تحلى.. ليلى علوي بإطلالة شبابية أمام البحر

ترشيحاتنا

ظهور تركي آل الشيخ مع أوناي إيمري يثير الجدل

شاهد.. منزل حلا شيحة الجديد

سارة سلامة تستعرض أنوثتها بفستان برتقالي.. صورة

بعد قذفهم بالحجارة.. ضاحي خلفان: استقبال الشعب الليبي للقوات التركية تاريخي

صور المشاهير تثير الجدل | لينا أحمد الفيشاوي عارية | وابنة شقيق عادل إمام بـ الحجاب

بطلت مش عايز حاجة.. خالد الصاوي يغلق باب بيته في وجه الإعلامية شيرين حمدي..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

العناية الإلهية تنقذ المطرب أكمل من حادث مروع.. صور