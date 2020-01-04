بوسي شلبي تهنئ ليلى علوي بعيد ميلادها

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صديقتها الفنانة ليلى علوي، بمناسبة عيد ميلادها.



ونشرت "بوسي"، صورة وعلقت قائلة: "كل سنة وانت اجمل ليلى سنة حلوة وكل الامانى الحلوة ليلى".



وتحتفل الفنانة ليلى علوى اليوم السبت 4 يناير، الفنانة ليلي علوي، أو قطة الشاشة بعيد ميلادها الـ58، إذ ولدت بالقاهرة عام 1962 لأب مصري هو احمد علي علوي (الموظف في شركة مصر للسياحة) وأم يونانية، تعمل مقدمة برامج، بالبرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية.



وتشارك الفنانة ليلى علوى فى بطولة الفيلم زينة وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.



وتستعد نيللى كريم لتصوير مسلسلها "النصابين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، إلى جانب النجم آسر ياسين، محمد عادل، وآخرين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .