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رياضة

نهائي كأس السوبر السعودي.. حمد الله يقود هجوم النصر أمام التعاون

السبت 04/يناير/2020 - 06:45 م
النصر السعودي
النصر السعودي
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حسام الحارتي
كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام المباراة النهائي في كأس السوبر السعودي بين نادي النصر ومنافسة التعاون في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .

وجاء تشكيل النصر السعودي لمواجهة التعاون كالتالي :-
حراسة المرمى: براد جونز.

الدفاع: سلطان الغنام، مايكون، عبد الله مادو، عوض خميس.

الارتكاز: بيتروس، الخيبري.

الوسط : نور الدين أمرابط، جوليانو، أحمد موسى.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "زيد البواردي، حمد المنصور، نايف الماس، عبدالعزيز الجبرين، عبد الرحمن الدوسري، خالد الغوينم، يحيى الشهري، فهد الجميعة، عبد الفتاح آدم".

ويسعى كلا الفريقين الى تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر لأول مرة في تاريخ الفريقين.
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