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التمساح الطائر.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات الجوية والبحرية.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 08:19 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية نفذت تدريبا قتاليا في البحر المتوسط، مضيفا:" الجيش ينفذ التدريبات بشكل دوري".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهدف من تلك التدريبات الدفاع عن أمن مصر والحدود والأهداف الإستراتيجية وثرواتنا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر دولة لا تعتدي على أحد ولكن الدولة تنفذ مستوى عاليا من التدريب بالقوات المسلحة وحضر التدريبات رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لأول مرة أجد اشتراك المقاتلة الهليكوبتر كاموف الروسية التي تعتبر قوة ضاربة في البحر المتوسط والشرق الأوسط ويطلق عليها التمساح الطائر ".

ولفت "موسى"، إلى أن " الهليكوبتر كاموف تتفوق في أدائها عن الأباتشي الأمريكي".
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