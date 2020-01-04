التمساح الطائر.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات الجوية والبحرية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية نفذت تدريبا قتاليا في البحر المتوسط، مضيفا:" الجيش ينفذ التدريبات بشكل دوري".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهدف من تلك التدريبات الدفاع عن أمن مصر والحدود والأهداف الإستراتيجية وثرواتنا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر دولة لا تعتدي على أحد ولكن الدولة تنفذ مستوى عاليا من التدريب بالقوات المسلحة وحضر التدريبات رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لأول مرة أجد اشتراك المقاتلة الهليكوبتر كاموف الروسية التي تعتبر قوة ضاربة في البحر المتوسط والشرق الأوسط ويطلق عليها التمساح الطائر ".



ولفت "موسى"، إلى أن " الهليكوبتر كاموف تتفوق في أدائها عن الأباتشي الأمريكي".

