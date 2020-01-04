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تعليم

وزير التعليم العالي: تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في جميع المعاهد

السبت 04/يناير/2020 - 11:16 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قســــم التعليم
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي تعليمات رسمية توصي بضرورة إلتزام كافة المعاهد العالية الخاصة بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة توفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس في هذه المعاهد ، للقيام بعملهم على أكمل وجه.

كما أكد وزير التعليم العالي إلى أنه لابد من الإلتزام بذلك لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم ، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

وطالب وزير التعليم العالي مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ، بتقديم بيان إحصائى بأسماء المعاهد التى قامت بتطبيق نظام التصحيح الإلكترونى، وعرضه فى الجلسة القادمة.

كما أكد وزير التعليم العالي على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة بالمعاهد فيما يتعلق بانتظام سير أعمال الامتحانات، بهدف تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2019/2020.
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