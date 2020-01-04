تراجع أم رضوخ.. لماذا تنازلت فتاة المنصورة عن محضر التحرش ؟

في تطور مفاجئ لواقعة التحرش بفتاتين في المنصورة، تفاجأ الرأي العام المصري اليوم بتنازل الفتاتين المتضررتين عن محاضر التحرش التي حررتاها ضد المتهمين.



فيديو الواقعة أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وفجر قضية كبرى بسبب همجية المعتدين على الفتاتين أثناء احتفالات رأس السنة، حتى بات مطلب التحقيق في الواقعة وضبط المتهمين جماهيريا.



تحركات أمنية



اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ورصد قسم المساعدات الفنية للمقاطع التى تظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.



توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهما للتحرش على يد العشرات من الشباب وهما "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمدينة الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررتا محضرا بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.



وألقي القبض على 7 متهمين في الواقعة عقب تحديد هويتهم من الكاميرات بينهم 4 طلاب "18 عاما" وطالبان "20 عاما" وماسح أحذية "20 عاما"، وعرضوا على النيابة العامة التى استمعت لاقوال الفتاتين وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث.



تنازل الفتاتين



مصدر أمني مصدر بمديرية أمن الدقهلية أكد أن الفتاتين المتحرش بهما في واقعة التحرش الجماعي ليلة رأس السنة بالمنصورة، رغبتا في إنهاء المشكلة بعد إرضائهما والصلح من قبل أهالي المتهمين، وتوجهتا إلى النيابة لإنهاء إجراءات التنازل عن المحضر المحرر في الواقعة.



رد فعل الشارع والتواصل الاجتماعي



التعليقات المنتشرة كرد فعل على تنازل الفتاتين كانت غاضبة للغاية، حيث اعتبر الكثيرون أن الواقعة تمس المجتمع المصري باعتباره الطرف الأكثر تضررا وليس الفتاتين فقط، وللمجتمع حقه في محاكمة المتهمين حتى لو تنازلت الفتاتان.



وعلقت مستخدمة على تويتر قائلة "البنت خافت من الفضيحة .. فضيحة ايه أكتر من اللي حصل، الفضيحة بجد هي انها تتنازل عن حقها".



وقالت أخرى "لما الجناة ما يكونوش عبرة لغيرهم في واقعة زي دي متسجلة صوت وصورة، طيب امتى هنشوف متحرش بيتحاسب في الزمن دة"، بينما علق آخر "هذا ليس تنازل وانما رضوخ لعادات وتقاليد عفا عليها الزمن".