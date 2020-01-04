ظهور نادر لبنات تامر حسني مع والدتهما بسمة بوسيل .. صور

نشرت المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاحتماعي انستجرام صور تجمعها بابنتيها من الفنان تامر حسني أثناء تواجدهما في دبي.



وعلقت بسمة بوسيل على الصورة قائلة : "الحب سر كل شيء في العالم.. وقت الأسرة".



وظهرت بسمة بوسيل مع بناتها وهي تخفي وجههما، على نفس نهج نجمات الفن ياسمين رئيس، هبه مجدي، وغيرهن للحفاظ على خصوصية ابنائهن والخوف من اصابتهم بعين الحسود.



وتتواجد بسمة بوسيل في دبي لمشاركة زوجها تامر حسني الترويج لفيلمه الجديد "الفلوس" الذي يحصد ايرادات هائلة.